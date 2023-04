El ministro señaló que se comunicaría con la FPF para ver "si algo se podía hacer" | Fuente: Andina

A través de un comunicado en su página web oficial, la FIFA oficializó su decisión de retirarle a Perú la sede del Mundial Sub 17 2023.

"La decisión se adopta tras quedar patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo. A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición", indica el comunicado.

Al respecto, en una entrevista en TV Perú, el ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo lamentar la decisión de la FIFA y aseguró que, pese a los recientes desastres climatológicos, el país estaba en condiciones de "cumplir sus compromisos".

"La FIFA solicitó garantías gubernamentales para una serie de cosas y hemos cumplido todas como país. El único inconveniente que hemos señalado y que es de conocimiento mundial es que debido a las catástrofes naturales sería imposible intervenir los estadios Elías Aguirre y Miguel Grau en el norte del país", indicó.

Sobre ello, recalcó que se había planteado "que se realizara el campeonato entre Lima y Callao".

"En su defecto propusimos (...): el Alberto Gallardo en el Rímac, el Miguel Grau en el Callao y el de la UNMSM, además del Estadio Nacional (...) Sin embargo, entiendo que la FIFA ha decidido priorizar el tema de que fuera en las ciudades de provincias y nosotros tenemos prioridades. Y la prioridad en este momento es atender al norte del país", indicó.

Asimismo, el titular del Minedu sostuvo que si la FIFA decide realizar el evento deportivo en el Perú, el país está en condiciones de cumplir con ese compromiso.

"Incluso hoy día, estamos en condiciones de cumplir todos los compromisos de infraestructura que harían falta para realizar el campeonato mundial en Lima y Callao (...) Si en esta semana, la FIFA nos confirmara que vamos a organizar el mundial, estaríamos en condiciones de tener todo listo para que se haga en las fechas originalmente planificadas, en Lima y Callao", resaltó.

Comunicado de la FPF "es parcialmente cierto"

Minutos después, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un pronunciamiento subrayando que la decisión del máximo ente del fútbol se sustentaba en "los retrasos en el inicio de ejecución de obras de infraestructura deportiva", "cambios parciales en los compromisos suscritos como país de parte del (...) Proyecto Legado para que estos sean asumidos por la FIFA", "además de los recientes eventos climatológicos en el país".



"Pese a la voluntad de las autoridades del Gobierno en concretar las obligaciones asumidas como país ante la FIFA, su unidad de ejecución no logró cumplir con los procesos en los plazos establecidos", refiere el comunicado.

— Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) April 3, 2023

Al respecto, el ministro Becerra consideró que lo señalado por la FPF es "parcialmente cierto".

"Yo lamento, en cierta medida, las declaraciones de la FPF porque como que dieran a entender ‘nosotros hemos quedado muy bien y el Gobierno ha quedado muy mal’. Eso es parcialmente cierto porque la situación en la que encontramos la administración en diciembre era la de un escenario de posguerra. No se había hecho nada, no se había avanzado en lo absoluto con los procesos y tomamos medidas inmediatas", señaló.

Asimismo, indicó que esos "procesos" tenían que cambiar "aun si se hubiera continuado con las sedes en el norte, porque la realidad pos catástrofe es distinta a la realidad pre catástrofe".

"Es por eso también que decidíamos cambiar la sede a Lima y Callao. Entonces, es parcialmente cierto porque no es que la administración era mala, sino que no existía. Estaba prácticamente en abandono. Hemos tenido que asumir y tratar de tomar las medidas que nos hubieran llevado a organizar un mundial con todas las de la ley, para lo cual estábamos preparados. Las catástrofes naturales nos obligaron a cambiar la sede", apuntó.

Finalmente, el titular del Minedu señaló que se comunicaría con la FPF para saber si aun había algo que se podía hacer para retener la sede del Mundial Sub 17 2023.

"Yo no me he comunicado todavía con la FPF, solo me he enterado por los medios de este comunicado, y he querido salir rápidamente a aclarar algunas actitudes.Voy a comunicarme con la FPF para que me aclaren si queda algo por hacer o ya nada por hacer", indicó.