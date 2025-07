"No puedo verlo, se cree estadounidense": campeón del mundo con Francia 'explotó' contra Lamine Yamal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lamine Yamal se encuentra entrenando en Barcelona, pero días atrás fue el centro de la noticia por la polémica en la celebración de su cumpleaños 18. La prensa mundial no dejó escapar un nuevo capítulo de la vida de la estrella azulgrana.

Al respecto, el exfutbolista francés Adil Rami, que se consagró campeón mundial con su selección en Rusia 2018, criticó duramente a Lamine Yamal durante una transmisión en su canal de Twitch.

"Hace dos meses que, humanamente hablando, no puedo ni verlo. Viene, se queda con el número 10 y se pone cosas ostentosas con diamantes grandes. Se cree un estadounidense", señaló el francés de 39 años.

Rami, además, aclaró que Lamine Yamal es un "crack", pero no está de acuerdo con su actitud fuera de las canchas.

"Organiza fiestas y ya se habla de sus fiestas. Me importan un carajo los que no están contentos, los fans del Barza, los fans de Lamine Yamal. En cuanto al fútbol, nada que decir. Es un crack. Seguramente ganará Balones de Oro, Copas de Europa y todo lo que quieran, pero, humanamente hablando...", agregó.

Molesto por saludo a Cristiano Ronaldo

Rami también se mostró en contra de Lamine Yamal, que recibió cuestionamientos por su saludo a Cristiano Ronaldo en la final de la última UEFA Nations Leagues.

"La forma en que le dio la mano a Cristiano Ronaldo me molestó. Todo empezó ahí. No me gustó que hiciera vídeos a sus espaldas hablando de él", culminó.