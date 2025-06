Lamine Yamal descartó cualquier posibilidad de jugar en Real Madrid: "Imposible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo tiene claro. Lamine Yamal, futbolista de Barcelona, descartó toda opción de jugar en Real Madrid. En una entrevista para El partidazo de Cope, el atacante de 17 años indicó que es imposible vestir de Blanco en algún futuro.

"No, es imposible", indicó el futbolista, que es uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro. Y, justo sobre ello, reveló que, si piensa en ello, le irá más, por lo que no se enfoca en dicha premiación.

"Me guardo para mí el mejor jugador del año. Al final no pienso en el trofeo, si lo voy a ganar. Me irá mal si pienso que necesito ganar el Balón de Oro. Pienso en jugar, en ganar y llegará. Si el año que viene gano la Champions y el Mundial, llegará. Es disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar", dijo el azulgrana.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Quién es el candidato de Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro?

Por otro lado, el azulgrana no se amilanó en destacar a Ousmane Dembélé, quien ganó un triplete del PSG y conquistó la Champions League.



"El premio es al mejor jugador del año. Yo confío en que ganemos el jueves, pero ganemos o no, yo votaría al mejor del año porque si ese día nos pasa algo a mí o Dembélé, ¿a quién votas? ¿A otro que juegue el domingo la final? Soy de los que vota al mejor del año, pero si la gente se la quiere jugar el jueves, nos la jugamos el jueves", reflexionó.



Finalmente, Yamal eligió a los mejores de la temporada. Optó por Luis Enrique Martínez como mejor técnico, Gianluigi Donnarumma como portero, Willian Pacho como defensa, Pedri y Vitinha como mejores volantes.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis