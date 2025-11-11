Escándalo en España: Lamine Yamal fue desconvocado de su selección tras someterse a tratamiento médico sin autorización

Lamine Yamal fue desconvocado para los encuentros ante Georgia y Turquía, por las Eliminatorias Europeas, tras conocerse que se sometió —sin informar a la Selección de España— a un "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" por la pubalgia que arrastra.

A través de un comunicado, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) expresó su sorpresa al conocer que el futbolista del FC Barcelona se sometió a un tratamiento médico sin autorización, por lo que fue desconvocado para los próximos cotejos de La Roja.



"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer, a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", indica la primera parte del comunicado.



"Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días", complementa la misiva.



De esta manera, ante la cercanía de los partidos en Tiflis ante Georgia, el próximo sábado, y frente a Turquía en Sevilla, el martes 18 de noviembre, De la Fuente ha desconvocado a Lamine Yamal, que regresa este martes a Barcelona para tratarse en su club.



"Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación", sentenció la Federación.

De la Fuente sorprendido por Lamine Yamal

Luis de la Fuente, técnico de la Selección de España, reconoció -tras desconvocar a Lamine Yamal- que "nunca había vivido una situación" similar, con un internacional realizando un tratamiento el día de la concentración sin informar a los médicos de la selección.



"Son procedimientos que suceden al margen de la selección, es lo que pasa y hay que aceptarlo", dijo De la Fuente en RNE tras el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal", prosiguió De la Fuente. "Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido", agregó.



