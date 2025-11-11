Barcelona sale en defensa de Lamine Yamal: asegura que procedimiento médico fue informado de inmediato

En defensa de su máxima estrella. Los servicios médicos del FC Barcelona indicaron que informaron "inmediatamente" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) del tratamiento al que fue sometido Lamine Yamal para tratar su pubalgia.

De acuerdo con fuentes consultadas por EFE, la entidad deportiva actuó de manera "responsable y coordinada", de acuerdo con el jugador, con el único objetivo de garantizar su recuperación.

La versión del Barcelona contrasta con el comunicado emitido por la RFEF, que mostró su "sorpresa" y "malestar" por el "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" al que se sometió el futbolista. La RFEF sostiene que no fue informada de dicho tratamiento, algo que el Barcelona niega.

En este sentido, las mismas fuentes de la entidad azulgrana puntualizan que Lamine Yamal continúa bajo la supervisión de los servicios médicos del club, que mantienen una comunicación constante con la RFEF.



Barcelona y su consulta a médico para el tratamiento de Lamine Yamal

Barcelona consultó al doctor belga Ernest Schilders, experto en el tipo de lesión que padece el delantero de Mataró. El médico, según la versión del club, tenía una visita programada con el jugador el lunes en la Ciudad Deportiva, un día después del partido que el equipo azulgrana disputó ante el Celta de Vigo y en el que Lamine Yamal fue sustituido en el tiempo añadido.

Durante la consulta, se valoró positivamente la evolución de la pubalgia, que está controlada, y se acordó aplicar un tratamiento de radiofrecuencia para continuar avanzando en su recuperación definitiva.

Este tratamiento implica un periodo de reposo y seguimiento específico, de los que la RFEF, según la versión del Barcelona, fue inmediatamente informada por los servicios médicos del club.

De esta manera, Lamine Yamal se perderá los partidos ante Georgia y Turquía por las Elminatorias Europeas.

