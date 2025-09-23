Papá de Lamine Yamal arremete contra el Balón de Oro: "Mi hijo es el mejor jugador del mundo por mucha diferencia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No se guardó nada. Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, criticó el segundo lugar de su hijo en el Balón de Oro 2025. En conversación con El chiringuito, aseguró que el jugador del Barcelona es el mejor del mundo -por encima de Ousmane Dembélé- y que no tiene rivales.

Además, dio a entender que fue el "mayor daño moral para un ser humano" que no se haya elegido a su hijo como el dueño del Balón de Oro de la pasada temporada.

"Este es el mayor, no voy a decir robo, daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo por mucha diferencia", indicó en un inicio.

"Y no porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Yo creo que no hay rivales. Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro", finalizó.

Lionel Messi felicitó a Dembélé por el Balón de Oro

Lionel Messi, jugador del Inter Miami, no dudo en felicitar a Ousmane Dembélé tras ganar el Balón de Oro 2025.

"Grande, Ous. Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo mereces", escribió Lionel Messi en uno de los post publicados por el internacional galo.

Como se recuerda, ambos compartieron equipo en el FC Barcelona, donde Messi era el capitán de Dembélé llegaba como una figura emergente del fútbol mundial.

