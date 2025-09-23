Lionel Messi felicitó a Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Te lo mereces"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ousmane Dembélé fue el gran ganador de la noche del lunes en el Balón de Oro. El atacante del PSG se alzó con el trofeo a mejor jugador de la temporada, superando a Lamine Yamal, quien era otro serio candidato para quedarse con el galardón.

Conocida la noticia, diversos jugadores se pronunciaron por redes sociales. Pero, el saludo que más destacó fue el de Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina felicitó al francés a través de su cuenta de Instagram.

"Grande, Ous. Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo merecés", escribió Lionel Messi en uno de los post publicados por el internacional galo.

Como se recuerda, ambos compartieron equipo en el FC Barcelona, donde Messi era el capitán de Dembélé llegaba como una figura emergente del fútbol mundial.

Ousmane Dembélé tras ganar el Balón de Oro

Ousmane Dembélé no pudo evitar las lágrimas cuando se acordó de su madre al recibir el Balón de Oro 2025, premio que, confesó, "nunca fue un objetivo" de su carrera, pero que consideró "algo excepcional".



"Siempre he trabajado en equipo. El Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", dijo el jugador en el estrado del teatro Chatelet, que albergó la gala del galardón que coronó al jugador del PSG a sus 28 años.



"He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", aseguró el jugador.



Dembélé agradeció a su actual club y a sus compañeros que le ayudaran a conseguir el Balón de Oro, agradeció la confianza del presidente, Nasser Al-Khelaifi, y al entrenador, Luis Enrique, que consideró "como padres".



Pero también se acordó de sus anteriores clubes, especialmente del Barcelona, del que dijo que fue "el club en el que soñaba jugar".



"He pasado siete años allí y he aprendido mucho junto a jugadores como Iniesta o Messi. Todo ese aprendizaje me conduce hasta aquí", señaló.



