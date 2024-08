"Ya estoy mejor": el mensaje del padre de Lamine Yamal tras ser apuñalado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, envió un tranquilizador mensaje indicando que ya se encuentra "mejor" después del apuñalamiento sufrido el miércoles y que le obligó a ser ingresado en un centro hospitalario en Badalona, en Barcelona.

"Gracias a todos por vuestros ánimos, ya estoy mejor, un fuerte abrazo para todos", publicó el padre de Lamine Yamal en una historia en su cuenta en instagram.

En el mensaje, que finalizaba con dos iconos: de fuerza y un corazón, se escuchaba de fondo un fragmento de una canción del rapero Morad: "Ahora me vienen do 'tonto', y quieren mi nombre a mí mancharme (no). Y no saben dónde cogerme (no), y no saben dónde darme (no). He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ello' (no)".

Este jueves se han conocido más detalles: han detenido a una cuarta persona por su presunta participación en el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, ocurrido a primeras horas de la noche del miércoles.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Lamine Yamal visitó a su padre

Lamine Yamal visitó este jueves a su padre, Mounir Nasraoui, en el hospital de Badalona donde se encuentra ingresado después del apuñalamiento sufrido este miércoles.



El jugador del Barcelona, después de participar con normalidad en el entrenamiento matinal del equipo de Hansi Flick, donde fue apoyado por sus compañeros, se desplazó posteriormente hasta el centro hospitalario para visitar a su padre.



A Lamine Yamal le recomendaron no visitar a su padre justo después del ingreso de éste -el miércoles por la noche- debido a la atención mediática que se hubiera generado y que podría perturbar el normal funcionamiento del centro hospitalario.