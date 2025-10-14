Zinedine Zidane llena de elogios a Lamine Yamal: "Me emociona cuando toca el balón"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Confesó su admiración. El exfutbolista y entrenador Zinedine Zidane no tuvo reparos en llenar de elogios a Lamine Yamal. Durante su participación en el 'Festival Dello Sport', organizado por la Gazzetta Dello Sport; el campeón del mundo con Francia indicó que es "fabuloso" ver a un jugador como el español y aconsejó que todos los jóvenes deben verlo jugar.

"Si hay un jugador que me emociona cuando toca el balón, ese es Lamine Yamal. Fue el jugador que lo hizo todo en el campo contra el Inter en San Siro la temporada pasada. Y lo hizo todo él solo”, indicó en un primer momento.

"Cuando lo ves jugar, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, en esa segunda parte... Nunca había visto algo así en mi vida. Basta con ver a alguien que domina tanto su materia sobre el terreno de juego. Es fabuloso verle así. Así que todos nos divertimos y por eso, para todos estos jóvenes, Lamine es al que hay que ver", complementó.

Zidane y el mejor momento de su carrera

Por otro lado, el exjugador indicó que el mejor momento de su carrera fue la segunda Champions League que consiguió ante Juventus. Según dijo, el segundo tiempo de ese partido fue perfecto.

"¿El mejor momento de mi carrera después del Mundial? Nuestra segunda Champions League contra la Juventus. La forma en que jugamos esa segunda parte… fue algo realmente espectacular. Lo he visto cuatro, cinco, seis veces… y siempre he dicho: ‘Esto es fútbol’. La perfección", finalizó.

