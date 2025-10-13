Lamine Yamal disfruta de unas vacaciones románticas con Nicki Nicole pese a su lesión y recibe críticas en redes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una serie de fotos junto a la cantante argentina Nicki Nicole. Las imágenes muestran momentos íntimos y cariñosos entre ambos en medio de su recuperación de una lesión en el pubis.

En una de las fotografías, Yamal aparece preparando una cena romántica para la artista; en otra, se les ve besándose, y en una tercera, abrazados mientras él le da un beso en la frente, gesto que enterneció a muchos de sus fanáticos.

Aunque el jugador de 18 años no ha dado declaraciones públicas sobre su relación, las imágenes rápidamente se volvieron virales, acumulando miles de comentarios y reacciones en cuestión de horas.

El atacante azulgrana se encuentra actualmente en fase de recuperación y aún no se ha confirmado si podrá disputar el próximo clásico frente al Real Madrid, programado para el 26 de octubre.

Reacciones divididas en redes sociales

Las publicaciones de Yamal generaron una ola de comentarios entre los hinchas del Barça. Mientras algunos celebraron el romance y le desearon una pronta recuperación, otros criticaron que el futbolista priorice su vida sentimental mientras está lesionado.

“Debería centrarse en recuperarse para el Clásico”, comentó un usuario en X (antes Twitter), reflejando la postura de quienes consideran inoportunas las fotos. “El mundo no está preparado para el prime de Lamine cuando termine con Nicki Nicole”, ”Y ella para cuando te subirá en su IG”, ”Déjate a la novia y recupérate lamine”, ”Solo ve a Khea, Trueno y Peso Pluma, después de andar con Nicki se les fue el éxito”, ”Esto estuvo muy bien, pero debes concentrarte solo en el fútbol”, ”Amor a primera billetera”, entre otros.

Por otro lado, varios seguidores defendieron al joven jugador, argumentando que tiene derecho a descansar y disfrutar de su vida personal fuera del campo. “Es un chico de 18 años, también necesita desconectarse”, señaló una fan. “Se ve que están enamorados”, “¡Son lindos juntos”, “Hermosa pareja, los amo”, “Un aplauso a esta pareja que está enamorada”, y más.

Lamine Yamal está lesionado de la pubis

El delantero del Barcelona estará entre dos y tres semanas de baja después de recaer de la lesión en el pubis que le impidió jugar durante el mes de septiembre, según anunció el club azulgrana.

El extremo de Mataró regresó lesionado del último parón con la selección española y se perdió cuatro partidos antes de reaparecer en la última media hora del encuentro que el conjunto español ganó ante la Real Sociedad en LaLiga EA Sports (1-3).

Lamine Yamal también completó el último miércoles de septiembre los 90 minutos del partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones que el Barcelona perdió ante el PSG (1-2) y volvió a sentir molestias en el pubis después del encuentro.

Nicki Nicole aseguró estar “enamorada” de Lamine Yamal

El miércoles 10 de septiembre, la cantante argentina en un evento de moda en la ciudad de Barcelona donde se presentó una nueva colección de ropa en el que compartió escenario al lado de Becky G, Ester Expósito, Paris Jackson, entre otras celebridades internacionales.

Fue en la pasarela de la firma Desigual que la intérprete de Mamichula y Ojos verdes se acercó a los medios españoles para expresar su entusiasmo por su presencia en uno de los eventos de moda más populares del país europeo.

An conversación con la prensa, un periodista le preguntó: “¿Estás feliz a nivel personal? Te hemos visto muy contenta”. “Estoy muy feliz”, contestó Nicole. “¿Estás enamorada?”, le consultó otra reportera. “Sí. Estoy muy enamorada. Muy feliz”, aseguró la artista. “Enamorada está de Lamine Yamal. Ya lo ha reconocido. Viva el amor”, gritó la comunicadora generando la risa nerviosa de la argentina, quien mandó besos a las cámaras feliz por su romance con la estrella deportiva.