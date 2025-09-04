Últimas Noticias
Todo vuelve a la normalidad: TAS resolvió el retorno del ascenso y descenso en el fútbol mexicano

Ascenso en la Liga MX volverá en el 2026-2027.
Ascenso en la Liga MX volverá en el 2026-2027. | Fuente: X | Fotógrafo: @LigaBBVAMX
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

TAS resolvió que el ascenso y descenso en el fútbol mexicano volverá de manera obligatoria para la temporada 2026-2027.

El fútbol mexicano volverá a la normalidad. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) determinó que el ascenso y descenso en el fútbol mexicano volverá para la temporada 2026-2027.

El organismo internacional, tras la audiencia celebrada en Lausana, desechó el pedido de los clubes de Expansión MX de que el ascenso se restaure de manera inmediata, pero precisó que la instauración del ascenso y descenso sea obligatoria en la fecha establecida. 

Como se recuerda, la moción presentada en el TAS fue —inicialmente— firmada por diez clubes. Sin embargo, Atlante, Cimarrones de Sonora FC, Alebrijes de Oaxaca FC y Jaiba Brava retiraron sus apelaciones. Pero, el procedimiento siguió con los apelantes siguientes: Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC, CD Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros de la UdeG.

Clubes celebrar incorporación del ascenso y descenso

Los seis clubes de la segunda división celebraron el regreso del ascenso y descenso local para la temporada 2026-2027.

"La reactivación de este modelo representa nuevas oportunidades no solo para los clubes, sino también para jugadores, cuerpos técnicos, aficiones, patrocinadores y para el crecimiento integral de nuestro deporte", explicaron los equipos en una nota de prensa.

"Reafirmamos nuestra disposición total a trabajar de manera coordinada con la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en la construcción de competiciones sólidas, transparentes y sostenibles, que fortalezcan el desarrollo colectivo de la industria del futbol nacional", añadieron los clubes.

Ahora le corresponderá a la FMF diseñar las reglas para que, en la 2026-2027, se pueda reactivar el ascenso y descenso.

