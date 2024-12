Manchester City vs. Manchester United: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Premier League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: se enfrentan este domingo 15 de diciembre en Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 16 de la Premier League 2024-25 y se jugará a partir de las 11:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

A un lado del cuadrilátero estará un Manchester City que atraviesa su peor momento desde que Pep Guardiola tomó las riendas del club hace ocho años.

El vigente campeón de Inglaterra ha caído al cuarto lugar (27 puntos) y en la Premier League solo ha conseguido una victoria en sus últimos seis partidos, de los cuales ha perdido cuatro.

Enfrente estará el Manchester United (13º, 19 puntos), que debe digerir las dos primeras derrotas de su nuevo entrenador Ruben Amorim, sucesivamente ante Arsenal y Nottingham Forest.

El jueves, el United se tomó al menos un respiro venciendo en su visita al Viktoria Pilsen checo (2-1) en la Europa League.

Manchester City vs United: así llegan a la fecha 16 de la Premier League

Manchester City no escapa de la crisis de resultados en la que ha caído cerca de la mitad de curso. Tras ceder un empate contra el Crystal en la liga, a media semana perdió 2-0 frente a Juventus en la Champions. El City es el cuarto clasificado en la Premier.

En tanto, Manchester United quiere recuperar el paso en la Premier League y levantarse del decimotercer lugar en la clasificación. Los Red Devils ganaron a mitad de semana al Viktoriz Plzen por Europa League (1-2), aunque llegan con dos derrotas seguidas en la Premier.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs United EN VIVO por la Premier League?

El partido entre Manchester City vs. Manchester United por la Premier League 2024-2025 se disputará el domingo 15 de diciembre en el Etihad Stadium, en Mánchester (Inglaterra). El recinto de los 'citizens' tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Manchester City vs United EN VIVO por la Premier League?

En Perú , el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 a.m.

, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 a.m. En España , el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 5:30 p.m.



, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 5:30 p.m. En Chile, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a la 1:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Colombia, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 a.m.

En Ecuador, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 11:30 a.m.

En Venezuela, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a las 12:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a la 1:30 p.m. .

En Argentina, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a la 1:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a la 1:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Manchester City vs. Manchester United comienza a la 1:30 p.m.

Manchester City vs United: ¿Cuánto pagan las apuestas en derbi de Manchester?

Casa de Apuestas CITY EMPATE UNITED Betano 1.62 4.40 4.85 Betsson 1.62 4.65 4.75 Te Apuesto 1.62 4.41 4.60 Apuesta Total 1.64 4.50 4.50 Doradobet 1.66 4.50 4.50 Inkabet 1.65 4.50 4.60 Meridianbet 1.61 4.57 4.87

Manchester City vs United: alineaciones posibles

Manchester City: Stefan Ortega, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Jahmai Simpson-Pusey, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Matheus Nunes, Phil Foden, Savinho y Erling Haaland.

Manchester United: André Onana, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez, Noussair Mazraoui, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte, Amad Diallo, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes y Rasmus Højlund.

Manchester City vs United: últimos resultados

10/08/2024 Manchester City 1-1 (7-6) Manchester United – Community Shield 2024

25/05/2024 Manchester City 1-2 Manchester United – FA Cup

03/03/2024 Manchester City 3-1 Manchester United – Premier League

29/10/2023 Manchester United 0-3 Manchester City – Premier League

03/06/2023 Manchester City 2-1 Manchester United – FA Cup