Renato Tapia la pasó mal previo al final de LaLiga: "Exploté y terminé en el hospital"

Celta se salvó de descenso luego del buen triunfo que consiguió ante Barcelona en el Estadio Balaídos. En el equipo de Vigo jugó desde el segundo tiempo el peruano Renato Tapia, que reveló que tuvo un inconveniente de salud en la previa de la última fecha de LaLiga 2022-2023.

Tapia reconoció que la última semana de competición ha sido muy dura para él porque su equipo llegó a la última jornada de LaLiga con la “presión” de verse inmerso en la pelea por eludir el descenso.



“Terminé en el hospital, me subió la presión, me bajó, estuve mareado, con ganas de vomitar... No por la situación, sino porque llegué a un estado que había cosas externas que estaban en mi mente y exploté. Eso demuestra que estaba comprometido con el club”, destacó el futbolista.



En este sentido, el centrocampista, dejó entrever su disgusto por las críticas a su rendimiento deportivo a lo largo de la temporada.



“Mucha gente decía que mi nivel había bajado, pero lo que yo puedo aportar al club es algo totalmente distinto y creo que lo he hecho. Me siento orgulloso, he dado el cien por cien y me voy tranquilo a mi casa, independientemente de que haya sido protagonista o no”, subrayó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 🏁 ¡¡QUÉ VICTORIA!! 😍



Afición, gritadlo bien alto, ¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥𝗔! 💙



Seremos la próxima temporada uno de los ÚNICOS 8⃣ equipos que habrán disputado las últimas 12 ediciones de @LaLiga 🔝



🙌 ¡A celebrar nuestros #100anosdeAfoutezaeCorazón! pic.twitter.com/rZ59Csv6Tf — RC Celta (@RCCelta) June 4, 2023

Celta se salvó del descenso

Barcelona no logró cerrar LaLiga 2022-23 con un triunfo. El equipo dirigido por Xavi Hernández no se relajó, pero un difícil partido cayó 2-1 ante Celta de Vigo, que se salvó del descenso después de una buena actuación del joven crack Gabri Veiga, que anotó por partida doble en el Estadio Balaídos.

Gabri Veiga certificó la permanencia del Celta en la máxima categoría del fútbol español, tantos que sellaron la victoria ante el Barcelona en Balaídos, un campo lleno con aficionados eufóricos, exultantes por, entre otras cosas, poder celebrar el centenario del club en Primera División.



Carlos Carvalhal apostó por un equipo titular atípico en la que se jugaba el futuro del club en la categoría. Salió el Celta con la idea de controlar al Barcelona. Se colocó bien defensivamente, sin asumir apenas riesgos, pese a que algunos errores asustaron en exceso a Balaídos, como el que llegó a los diez minutos tras un mal despeje de Unai Núñez, un gol de Kessie que posteriormente anuló el VAR por un ajustado fuera de juego.

Gabri Veiga anotó a los 42 y 65 minutos. El DT Carvalhal apostó a los 70' por el ingreso del peruano Renato Tapia que colaboró con su presencia en el mediocampo.

Sin embargo, Barcelona silenció ese festejo cuando, a quince minutos del final, Ansu Fati culminó solo con un cabezazo un buen centro de Ousmane Dembélé, quizás la idea que había tenido en mente Xavi Hernández. El gol de Fati alborotó Balaídos, preocupado, entregado al apoyo de su equipo, ciclotímicos corazones perturbados con cada ataque del Barcelona, al tiempo que Gabri Veiga seguía llorando en el banquillo, metáfora del padecimiento por haber tenido que celebrar la permanencia en la última jornada de LaLiga.

La anemia sigue atacando a la niñez en el Perú

La anemia y desnutrición infantil son algunos de los grandes problemas de salud pública que existe a nivel mundial y el Perú no es la excepción. Esto se reflejó en la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2022 donde nuestro país aumentó la cifra de anemia en menores de tres años hasta en 3 puntos porcentuales, ¿cuáles son las regiones más afectadas y como atacar este flagelo?