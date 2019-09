Lionel Messi tiene molestias musculares y se perderá el partido ante Getafe por LaLiga | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

En su regreso como titular al Barcelona, tras superar una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, Lionel Messi volvió a sentir molestias en el muslo durante el partido contra el Villarreal.

En el minuto 28 de partido, tras una jugada fortuita con Ontiveros, el delantero rosarino se acercó a la banda para ser tratado del muslo izquierdo. Ahí sostuvo una conversación con el fisioterapeuta Jordi Mesalles."No me puedo romper, no me puedo romper”, repitió Leo.

El programa español El Golazo del Gol mostró unas imágenes de Leo Messi cuando le traslada su preocupación al fisioterapeuta del club azulgrana, cuando este le da un masaje en la zona adolorida. "No me puedo romper", le repite.



Lionel Messi regresó al campo, completó los 45 minutos, pero luego del descanso ya no salió al campo. Se quedó en el vestuario.

Tras ganar el premio 'The Best' como mejor jugador de la temporada, Lionel Messi declaró que a su edad, 32 años, debía cuidarse más para prevenir lesiones.





“Parece que es igual que al principio pero el cuerpo no perdona y hay una edad y hay que cuidarlo”, comentó Messi. Pero ahí no quedó “Creo que la cabeza maneja todo y cuando uno esta bien mentalmente es más fácil. Pero el cuerpo también lo siente y nota los viajes, los partidos, el esfuerzo y bueno... se hace cada vez más difícil”, dijo a la página de FIFpro.