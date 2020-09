Ansu Fati: "Jugar con Lionel Messi es un sueño que tenía desde niño". | Fuente: LaLiga

Este domingo FC Barcelona debutó en LaLiga ante Villarreal y pudo imponerse por 4-0. Sin duda, una de las figuras del encuentro fue Ansu Fati, el joven delantero del equipo 'culé' que pudo anotar un doblete.

Los goles del jugador de 17 años llegaron en los minutos 15 y 19 del primer tiempo; lo que permitió que el conjunto dirigido por Ronald Koeman pudiera jugar más tranquilo a lo largo del encuentro.

Por su parte, Ansu Fati declaró luego del partido y afirmó que una de sus mayores motivaciones se encuentra en la misma cancha que él: Lionel Messi.

"Jugar con él es un sueño que tenía desde niño y ahora puedo hacerlo. Siempre me ayuda y me da consejos, estoy muy contento y me ayuda muchísimo, dentro del campo pero también fuera, en los entrenamientos", afirmó el delantero en conferencia de prensa.

Asimismo, también se refirió al buen desempeño de todo el colectivo y no solo por individualidades: "Estoy jugando con los mejores jugadores y la verdad es que cada partido y cada oportunidad las intento afrontar con toda la ilusión", agregó.

En tanto a Ronald Koeman y su trabajo con el plantel, afirmó: "Tenemos muchas ganas de seguir mejorando como se ha visto en la primera parte y este es el camino a seguir. Lo que quiero es seguir mejorando cada día, seguir aprendiendo de mis compañeros, que son los mejores".