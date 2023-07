Lionel Messi apareció en un supermercado en Miami y así reaccionaron sus seguidores

A la espera de su presentación oficial como fichaje estelar de Inter Miami, Lionel Messi continúa disfrutando de su familia, ya lejos de la presión mediática que generaba su presencia en equipos de la élite del fútbol mundial, como es el caso de París Saint Germain (PSG), club donde no renovó tras dos temporadas.

Messi se lució hace dos días en un restaurante argentino de Miami hasta donde llegó junto con su esposa, Antonela Roccuzzo. En ese lugar, recibió una gran recepción por parte de un grupo de personas, entre las que estaba el cantante argentino Diego Torres.

El capitán de la Selección de Argentina se ha mostrado accesible para sus seguidores y no tiene problemas de llegar con Antonela y sus hijos a un supermercado de la ciudad estadounidense, sabiendo de lo que generaría su presencia.

A través de sus redes sociales, aparecieron fotos de Messi con sus fanáticos, que cumplieron su sueño de estar cerca de su ídolo, que deja de lado el hecho de ser una estrella mundial para realizar actividades del día a día.

¿Dónde fue Messi?

Messi y su familia llegaron a Publix, que es una cadena de su supermercados de los Estados Unidos. Su eslogan es “Donde comprar es un placer”, así informó la prensa argentina.

Lionel Messi sobre la Selección de Argentina

Lionel Messi, flamante refuerzo del Inter Miami, no tiene definido cuándo dejará la Selección de Argentina, con la que conquistó el Mundial de Qatar 2022, aunque por su edad admitió que “será en poco tiempo”, según declaró en el programa Llave a la eternidad, de la TV Pública.



“Por lógica, por edad, será en poco tiempo, pero no sé exactamente cuándo va a ser ese momento. Simplemente pienso en el día a día, y en disfrutar de todo esto que estamos viviendo”, explicó el campeón del mundo.



“Creo que va a pasar cuando tenga que pasar, después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y, como dije siempre, Dios dirá cuándo será ese momento”, agregó.



La 'Pulga' será presentado este domingo en el estadio Lockhart de Florida. Coincidirá de nuevo con el entrenador Gerardo Martino, que además de compartir su amor por el Newell’s Old Boys, dirigió a Messi en el Barcelona (2013-2014) y la 'Albiceleste', entre 2014 y 2016.

