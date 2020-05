Lionel Messi y Arturo Vidal. | Fuente: EFE

Arturo Vidal no escatimó elogios para el argentino Lionel Messi, que es su compañero en el Barcelona. El volante chileno ha logrado conocer a la 'Pulga' desde su llegada al Barza en agosto del 2018.

“Messi es de otro planeta", declaró el 'Rey Arturo' en una transmisión en Instagram con su equipo Rodelinho Román

Vidal agregó que es un "lujo" ver jugar a Messi en los entrenamientos de Barcelona. "Y eso da más méritos a las dos Copas América que ganamos con Chile ante Argentina. Verlo entrenar cada día es un lujo”, agregó.



En otro momento, Vidal afirmó que se siente cómodo en Barcelona luego de los rumores de una posible salida en el próximo mercado de fichajes. El volante de 33 años resaltó qye en el club tiene amigos y que se lleva de la mejor manera con Messi, Luis Suárez y Jordi Alba.



Vidal también respondió a su excompañero en Juventus Giorgio Chiellini, quien habló de una supuesta aficion del jugador sudamericano en su etapa en la 'Vecchia Signora'.

“La gente se queda con lo peor que dijo Chiellini, y no veo bien decir esas cosas, me molestó, pero también dijo que era un campeón. Me llamó y me explicó. No fue una cosa que no pudiera hacer. Tenía permiso para salir. Soy un ser humano como todos. Trabajo como el que más y si los amigos quedamos para hacer un asado con permiso del club, también acudo. Si tengo que quedarme concentrado, lo hago. Pero cuando me toca divertirme, lo aprovecho, soy igual que los demás. Y cuando me he equivocado, lo he pagado y me he levantado”, culminó.