Efecto Messi en Inter Miami: así fue el eufórico festejo de David Beckham tras golazo de la 'Pulga' [VIDEO]

Lionel Messi sigue haciendo magia en su nueva etapa como futbolista. Dejó la presión de jugar en un club de la élite de Europa para ponerse la camiseta '10' del Inter Miami, club donde el último domingo volvió a plasmar una fantástica actuación.

En su primer partido fuera de casa con Inter Miami, Messi logró salvar a su equipo con un golazo cuando faltaban pocos minutos para el final del encuentro ante Dallas. El exjugador de Barcelona y PSG selló el 4-4 y provocó la tanda de penales que terminó a su favor para el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los hinchas del equipo de Miami volvieron a ovacionarlo, mientras David Beckham, uno de los dueños de Inter Miami, tuvo una gran celebración en el palco en el Estadio Toyota de Texas. El exjugador de Real Madrid y de la Selección de Inglaterra alzó sus brazos y fue abrazado por su esposa Victoria Beckham.

Luego de su frustrado regreso a Barcelona, Messi optó por jugar en Inter Miami en donde se siente tranquilo. Lleva siete goles en cuatro partidos disputados y ahora se enfocará en la siguiente instancia en la Leagues Cup.

Ls celebración de David Beckham con su esposa. | Fuente: Twitter

Elogios de Beckham a Messi

A fines de julio, David Beckham habló de la llegada de Lionel Messi a Inter Miami. "Es uno de los movimientos más grandes en la historia del deporte estadounidense".

En una entrevista con The Athletic, consideró como un 'boom' que Messi juegue en la MLS. "Estamos hablando del mercado deportivo más grande del mundo. Traer a Leo Messi al Inter Miami, a la MLS , al año de ganar la Copa del Mundo, a un equipo que tiene tres años… es un gran logro”, continuó.

Beckham, que militó en Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan y PSG, llenó de elogios al campeón mundial con la Selección de Argentina.

"Leo ya ganó todo lo que podía como jugador. La Copa del Mundo fue la frutilla del postre. Él vio esto como un proyecto, un legado, y no creo que muchos jugadores lo vean. Ven la oportunidad de jugar en diferentes lugares, pero Leo vio que no podía simplemente cambiar la cara del fútbol en este país, podía inspirar a la próxima generación y no hay mejor manera de hacerlo que caminando en nuestra cancha en Miami y teniendo todos los niños hablando de él, mirando y aprendiendo", culminó.

Golazo de tiro libre de Lionel Messi. | Fuente: Apple TV

