Jordi Alba en su presentación en Inter Miami: "Messi va a querer seguir ganando y estamos para ayudarlo"

Inter Miami no para de reforzarse. La revolución Lionel Messi en la MLS también contó con las incorporaciones de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes la estrella mundial de 36 años compartió vestuario en el Barcelona.

Luego de realizar dos entrenamientos, Jordi Alba fue presentado con su nuevo equipo acompañado del entrenador argentino Gerardo 'Tata' Martino, que fue factor clave para la llegada del experimentado lateral zurdo.

"Para mí el 'Tata' es un entrenador que hizo un gran trabajo en el Barcelona y es un técnico experimentado. A mí me ayudó muchísimo, me dio muchísima confianza y una de las cosas que me ha hecho venir aquí es porque quiero volver a trabajar con él", confesó Alba.

"Me va a exigir al máximo, está claro, y creo que me conoce bien y no regala nada a nadie. Es una persona muy honesta. Una de las razones para venir aquí aparte de jugar con Leo y con Busi es el 'Tata'", añadió.

De otro lado, Alba indicó que rechazó ofertas más atractivas para poder jugar con Messi y Busquets. "Tenía otras ofertas encima de la mesa para poder ir de más dinero, pero creo que la decisión correcta era venir aquí. Tenemos ganas de seguir compitiendo y de seguir ganando, y creo que estamos en el escenario idóneo para ello". indicó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Jordi Alba habló de Inter Miami y Lionel Messi. | Fuente: es

Alba sobre Lionel Messi

Alba señaló que Messi apunta a seguir ganando títulos. "(Está) Igual que cuando se fue del Barza. No lo pasó del todo bien en el PSG en el primer año y luego recuperó su alegría. Lo ha ganado todo pero va a querer seguir ganando", señaló.



"Estamos aquí para ayudarlo y lo más importante es que se siente querido", agregó Alba que considera que Messi es el jugador con el que mejor se entendió en una cancha.

"Es una alegría de estar con él, aquí. Fuera de los terrenos de juego nos llevamos bien todos y en el terreno de juego es el jugador con el que mejor me he entendido", sostuvo.

Para finalizar, Alba cree en una etapa exitosa en Inter Miami. "Muy ilusionado, me han demostrado muchísimo cariño David (Beckham) y todos los trabajadores del club que se han puesto en contacto conmigo antes de venir. Es un proyecto familiar, con gente muy cerca. Estoy seguro que haciendo bien las cosas podemos optar por los títulos", culminó.

NUESTROS PÓDCAST

La nueva colaboración eficaz

El Pleno del Congreso aprobó la ley que establece límites en el proceso de colaboración eficaz, un mecanismo vital en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el Perú. ¿Cuáles son las modificaciones que se hicieron a esta importante norma que ha generado opiniones encontradas sobre esta materia? Los detalles se encuentran en el siguiente informe.