El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho, presenció esta semana en París el encuentro entre el PSG y el RB Leipzig, donde los franceses vencieron por 3-2 en el duelo correspondiente a la tercera fecha de la Champions League.

Ronaldinho es una de las grandes estrellas del fútbol que pasó por las filas del PSG y en su visita al Parque de los Príncipes recibió un homenaje por parte de la institución. La jornada fue aprovechada por 'R10' para reencontrarse con Lionel Messi.

"Estoy muy feliz de verle en el club en el que yo comencé en Europa. Es algo que no pensé en mi vida. Estaba seguro de que terminaría su carrera en el Barcelona. Y, para mí, fue una sorpresa. Como me gusta el PSG, fue una sorpresa, pero nunca pensé verle con otra camiseta que no fuera la del Barcelona", señaló el brasileño que pasó tres temporadas en PSG.





Ronaldinho y sus favoritos para el Balón de Oro

A poco de conocerse qué futbolista recibirá el Balón de Oro, Ronaldinho fue consultado por si tendría un favorito para recibir la distinción. Entre los principales candidatos está Lionel Messi, aunque no nombró al argentino. No obstante, si se expresó sobre la chance de que Kylian Mbappé gane el premio.

“No tengo un favorito para este año. Creo que algún día Mbappé será Balón de Oro. Es muy joven, pero ya tiene una gran carrera", enfatizó.

Ronaldinho ganó el Balón de Oro en 2005, cuando era la estrella descollante del Barcelona, club al que llegó precisamente tras su etapa en PSG.





