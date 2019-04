Lionel Messi terminó con un fuerte golpe en la nariz | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Tan solo susto. Lionel Messi no sufre ninguna lesión en el tabique nasal. El departamento médico del Barcelona le realizó los exámenes médicos respectivos y para tranquilidad de todos, el delantero está bien. .

Tras encarrilar su pase a las semifinales de la Liga de Campeones con su victoria ante el Manchester United (0-1), la plantilla del Barcelona volvió este jueves a los entrenamientos sin el argentino Leo Messi, quien acabó el partido de Old Trafford con un fuerte golpe en el tabique nasal.



El central del United Chris Smalling golpeó a Messi en la cara, en un salto de cabeza, y obligó al argentino a retirarse del terreno de juego durante unos minutos a causa de una hemorragia nasal.



El '10' azulgrana, con un hematoma en la zona, no se ejercitó hoy junto al resto de sus compañeros y fue examinado por los servicios médicos del club catalán.



En cualquier caso, Messi estará en condiciones de reaparecer en el entrenamiento de mañana y de disputar, si el técnico Ernesto Valverde así lo cree conveniente, el partido de Liga del próximo sábado ante el Huesca.



El resto de titulares en Old Trafford sí que se ejercitaron con normalidad, en el habitual entrenamiento de recuperación postpartido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.