Lionel Messi en Barcelona. | Fuente: AFP

Barcelona se pronunció sobre la no entrega de Balón de Oro en 2020 debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus y lamentaron que este año el astro argentino Lionel Messi no gane por séptima ocasión el premio.

"De esta manera, Leo Messi no podrá optar -al menos de momento- a su séptimo galardón dorado. Hay querecordar que el crack argentino, flamante Pichichi de la Liga 2019/20, es el único futbolista de la historia que ha levantado seis en sus diferentes formatos a lo largo de la última década", señaló Barcelona en su página web.

"El último lo recibió Leo Messi el pasado 2 de diciembre, en una ceremonia que tuvo lugar en París", agregó.



La revista France Football señaló sus razones por la cancelación del premio. "Por vez primera desde 1956, el Balón de Oro va a hacer un descanso. No habrá edición en 2020, ya que no se reúnen todas las condiciones. Creemos que un año tan singular no puede -ni debe- ser tratado como un año normal", sostuvo.

De esta manera, el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe, galardonados en 2019, no tendrán así sucesor este año.