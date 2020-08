César Luis Menotti sobre Lionel Messi: "Me cuesta creer esa separación tan brusca de FC Barcelona". | Fuente: AFP

Sin duda la noticia que ha remecido al fútbol mundial es la posible salida de Lionel Messi de FC Barcelona. En medio de toda la polémica que ha levantado, César Luis Menotti, ex entrenador de y campeón del mundo con Argentina, se refirió a este tema.

"Me gusta creer esta separación tan brusa. Es un golpe muy duro. Me sorprendió porque Messi es un jugador de carácter liviano, no es de reacciones violentas", afirmó Menotti en diálogo con TNT Sports.

Asimismo, el también director general de la selección de Argentina afirmó que, entre las opciones de que el argentino fiche por Manchester City, Paris Saint Germain o Inter de Milán, todavía no hay ningún panorama claro.



"No sé cómo va a terminar esta situación. No sé si es tan fácil que se vaya libre", afirmó el 'Flaco' en tanto a que la voluntad de Messi es irse sin pagar cláusula de rescisión; sin embargo, para la institución catalana el contrato del jugador sigue vigente y para darse su salida debe hacerse un pago de 700 millones de euros.

Sin embargo, Menotti sí confesó en qué equipo le gustaría ver a Lionel Messi en caso se aleje del Camp Nou. "Me gustaría verlo dirigido otra vez por Guardiola, y sino en el Bayern Munich. El equipo que lo lleve lo va a encontrar en buenas condiciones", afirmó el entrenador.