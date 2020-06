Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. | Fuente: EFE

El camerunés Samuel Eto'o se sumó al gran dilema del fútbol mundial y eligió a su excompañero en Barcelona, Lionel Messi, por encima del astro portugués Cristiano Ronaldo.

"Al tener en cuenta las notas de los años pasado, entonces siempre digo que Messi es el mejor futbolista en mundo a lo largo de los últimos años, seguido por Cristiano Ronaldo, creo que pertenecen a otro planeta", señaló Eto'o en entrevista con AS de Arabia.



"Pero a pesar de todo, en los últimos años han destacado jugadores emergentes como Sadio Mane, quienes hicieron una diferencia asombrosa, casi ganaron todos los títulos, anotaron goles en todos torneos, pero el resultado fue no. El futbolista no ganó el Balón de Oro, ¿por qué? Por la culpa de eses personas quienes votan pensando que el mejor tiene un sinónimo diferente, quizás tenga que ser de ascendencia de otro lugar que no es nuestro continente, por eso en muchas ocasiones perdimos el aprecio, aunque seamos mejores que los demás", agregó.

Eto'o, que actualmente se desempeña como embajador del Mundial 2022 en Qatar, señaló además cómo van los preparativos de la próxima cita mundialista.



"Por supuesto que sí Qatar, está lista al Mundial 2022, ya que todas las preparaciones para el acontecimiento se llevan a cabo de una manera única, quieren darnos los mejores estadios e infraestructura, de hecho Qatar tiene todas las capacidades para organizar una edición insólito del Mundial 2022", puntualizó.

Hay que indicar, Eto'o saludó en Instagram a Messi por su cumpleaños 33. "Feliz cumpleañps, hijo".