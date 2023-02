David Beckham también jugó en PSG como Lionel Messi. | Fuente: AFP

Lionel Messi está cerca de afrontar un nuevo desafío: los octavos de final de la Champions League. El astro argentino, de 35 años, buscará con París Saint Germain (PSG) eliminar al potente Bayern Munich, para seguir avanzando en búsqueda de alzar la 'Orejona'.

A falta de Kylian Mbappé lesionado, Messi se perfila como un jugador importante para PSG. En este panorama, el campeón mundial con la Selección de Argentiuna recibió elogios por parte de un exjugador del equipo parisino, David Beckham.

Beckham, que es propietario del Inter Miami, club de la MLS, no escatimó elogios para la 'Pulga' en una entrevista en el programa Sportcenter de ESPN en su edición norteamericana.

"Tiene que ser Messi, amo a Leo... Lo amo por muchas razones; es un gran jugador, tiene una gran personalidad y es una gran persona", señaló Beckham que dio las razones de su preferencia.

"Creo que lo que le gusta a la gente de él es su forma de jugar. Lo hace con pasión, de una forma muy libre", sostuvo.

Messi en el Mundial Qatar 2022

"Creo que en el último Mundial, la forma en que jugó para su país y ganar la copa como la ganó fue un momento increíble para él, y me encanta ver jugadores así", señaló Beckham que tras jugar en Real Madrid, PSG y Manchester decidió fundar el Inter Miami, que en su momento se interesó en fichar a Messi.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo







Lionel Messi jugó todos los partidos de la albiceleste en el Mundial de Qatar. | Fuente: AFP

¿Lionel Messi piensa en el Mundial 2026?

Lionel Messi, luego de clasificar a la final de la Copa del Mundo 2022, sostuvo que disfrutaba al máximo jugar el torneo, "más aún siendo mi último Mundial". Sin embargo, 'Leo' cambia de parecer.

Y es que Lionel Messi dio una entrevista al diario Olé en donde fue consultado respecto a la posibilidad de jugar el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El ahora campeón de la Copa del Mundo no descartó la posibilidad de ser parte del certamen que se celebrará en tierras norteamericanas.

"La verdad que siempre dije que por edad es difícil que llegue (actualmente tiene 35 años). Me encanta el fútbol, lo amo y mientras me sienta bien físicamente lo voy a jugar. Me parece mucho hasta el Mundial que viene, pero voy a ver hasta dónde da mi carrera", dijo Messi.





NUESTROS PODCAST

¿Existe relación entre el cáncer de ovario (y otros) con el consumo de comida procesada y ultraprocesada?

Comer más alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de desarrollar y morir de cáncer, especialmente cáncer de ovario, según un nuevo estudio de más de 197 000 personas en el Reino Unido, más de la mitad de las cuales eran mujeres. Los alimentos excesivamente procesados incluyen sopas, salsas, pizzas congeladas y comidas preparadas preenvasadas, así como perritos calientes, salchichas, papas fritas, refrescos, galletas, pasteles, dulces, donas, helados y muchos más.