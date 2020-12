Lionel Messi es criticado por la familia de Lionel Messi. | Fuente: EFE

La designación de Lionel Messi como finalista a 'Mejor Jugador' del The Best sigue dando que hablar. Esta vez, el hermano de Toni Kroos, volante de de Real Madrid indicó que el astro argentino de Barcelona no merecía estar en la terna junto al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y Robert Lewandowski, que finalmente recibió el premio.

“Messi no pertenece al Top 3 del The Best”, dijo Felix Kroos en el podcast que comparte con Toni. "Creo que no lo hizo bien este año", agregó.

Eso sí, Felix Kroos apaludió la elección de Lewandowski. “Lewandowski se lo merece, absolutamente", sostuvo.

Por su parte, Toni Kroos destacó al entrenador de Bayern Munich Hansi Flick que perdió ante el también alemán Jürgen Klopp en la categoría a mejor técnico del año.

"Hansi Flick es uno de los personajes de 2020, no solo convirtió a su equipo en triple ganador, si no que ha arrasado a todos los equipos y rara vez han marcado menos de cuatro goles”, expresó.

Para finalizar, la estrella de Real Madrid envió un mensaje a los hinchas que no valoran el tricampeonato en la Champions League. "Ganas la Liga de Campeones una, dos, tres veces seguidas, y cuatro semanas después pierdes el primer amistoso, el primer partido de prueba, y la mierda vuelve a oler", finalizó.