David Beckham confiesa que se preocupó por interés del Barcelona en Lionel Messi

Con su llegada al Inter Miami, Lionel Messi se convirtió en la nueva estrella de la MLS. En su primera temporada, 'Leo' se coronó en la Leagues Cup.

Si bien Lionel Messi tiene contrato en el Inter Miami hasta 2025 y aseguró su continuidad en el elenco rosa, tuvo la posibilidad de regresar al Barcelona antes de firmar contrato. Al respecto David Beckham, uno de los copropietarios del conjunto del estado de Florida, habló. Comentó que estuvo intranquilo, cuando escuchó los rumores de 'Leo' a la tienda blaugrana.

"La verdad que siempre supe que iba a haber competencia. Me preocupé un poco cuando salió lo del Barça y su interés en Messi. Ellos tocaron la fibra sensible de 'Leo' porque él nunca llegó a despedirse de la manera que merecía", sostuvo el exvolante a The Times.

Lionel Messi marcó un gol en el Major League Soccer 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRISTOBAL HERRERA

La palabra de David Beckham por Lionel Messi

Asimismo, dio cuenta que con su equipo trabajó para conseguir la incorporación del internacional con la Selección de Argentina.

"Con Jorge Más (dueño del club) hicimos todo lo posible y posteriormente recibimos la llamada en que se nos confirmaba que venía", indicó. Lucharon y alcanzaron el objetivo de contar con el argentino.

Además, hay confianza en que se pueda firmar un nuevo vínculo con Lionel Messi, el mismo que vaya más allá de 2025. Actualmente, el nacido en Rosario cuenta con 36 años.

"Lo vemos por mucho más tiempo. Estamos interesados en retenerlo para que nos ayude a atraer más jugadores y que colabore en el desarrollo del fútbol en Estados Unidos. Será muy divertido", señaló el ex Manchester United.

Por otra parte, asaltantes balearon y robaron 21 500 dólares a una prima y dos empleados del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del astro de fútbol, en la ciudad argentina de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, dijeron fuentes policiales.

Los ladrones, a bordo de otro vehículo, balearon al menos una vez al automóvil en el que la familiar de Roccuzzo y dos empleados del supermercado 'Único' trasladaban el dinero para depositarlo en un banco de la ciudad.

