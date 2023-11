"Juan Reynoso no está dispuesto a renunciar, porque entiende que no es lo mejor para el fútbol peruano", señala su representante

Se decide el futuro de Juan Reynoso. Luego del 1-1 ante Venezuela por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, RPP Deportes pudo conocer que el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió que no continúe en el cargo.

Si bien los jugadores de la Selección Peruana han manifestado su apoyo a Juan Reynoso, pese al mal momento (último en las Eliminatorias con dos puntos), la posición de la Federación es que el entrenador no se mantenga en su puesto. Ante ello, el representante del DT, Mathias Fariña, comentó esta posibilidad.

"Reynoso está agradecido con el esfuerzo de los futbolstas. El apoyo es de todo el grupo. Está caliente con el resultado, porque no era lo esperado. Se siente fuerte para sacarlo adelante. Lo siente así de todo el grupo y convencido de lo que está intentando hacer. Hay una sensación de incomodidad, porque esto se hablo antes de asumir el cargo", le dijo Fariña a RPP.

Juan Reynoso no renunciará como DT de la Selección Peruana

En otro momento de la conversación, manifestó que, en ningún momento, se le ha dicho a él o al estratega para que tome la medida de renunciar.

"Me contactaron para ver si Juan renunciaba, si se veía fuerte de cara al futuro. No se nos comunicó que tomaron una decisión formalmente", indicó.

Más adelante, el agente de Juan Reynoso fue más que claro en mencionar que el técnico no tiene la intención de salir de su puesto. Considera que no es lo idóneo para el balompié nacional.

"Es mentira que estemos exigiendo dinero para irnos. Él no está dispuesto a renunciar, porque entiende que no es lo mejor para la selección, para el fútbol peruano. La opinión de la gente es válida, pero es desde afuera. El contrato es claro y justo para ambas partes. Acá no se está pidiendo plata. Ahora tienen que tomar una decisión en la FPF, si es que lo quieren sacar", añadió.

Luego sostuvo que "desde antes de asumir, fuimos claros que esto es un proyecto a largo plazo. Así se lo fue a buscar; fue lo que transmitieron. Sino no se hubiese llegado a un acuerdo. Lo que se habló de antemano se plasmó en el documento. El comando técnico no hace nada más que hacer lo que se dijo desde el día 1".

Por otra parte, la blanquirroja tendrá nuevamente actividad por las Eliminatorias al Mundial 2026 en el mes de septiembre de 2024, aunque previamente hay ventana FIFA con partidos amistosos. También. en junio se llevará a cabo la Copa América en Estados Unidos.

