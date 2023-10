Dueño del Inter Miami reveló desde cuándo empezó a negociar la llegada de Lionel Messi: "Yo nunca perdí la fe"

Toda una vida. Jorge Mas, dueño del Inter Miami, reveló el tiempo que le costó convencer a Lionel Messi para que llegue al fútbol de los Estados Unidos.

En conversación con la revista Club del Deportista, el empresario indicó que empezó a negociar con el padre del futbolista hace cuatro años y medio, cuando el astro argentino estaba en Barcelona.

"Mantuve la comunicación con Jorge (Messi) constantemente, fueron cuatro años y medio de convencer a Lionel y que decidiera con su familia", afirmó Jorge Mas.

"Yo nunca perdí la fe. Yo estaba convencido de que Lionel Messi iba a llegar a Miami. Pasé mucho tiempo conversando con Lionel hablando de Miami, de familia, de su futuro y veía que existía una gran posibilidad de poder, después del Mundial, en enero o febrero cerrar algo", prosiguió.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Dueño de Inter Miami compara la llegada de Messi con la de Pelé

Por otro lado, Mas comparó la llegada de Lionel Messi a Estados Unidos con los fichajes de Pelé en el Cosmos y David Beckham en Los Ángeles Galaxy.



"Siempre aspiré a fichar a Leo Messi. Todo el mundo me decía que estaba loco por pensar que vendría al Inter Miami. Y en 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto y ahí fui a vender el concepto de Miami", dijo.



"Yo veo la historia del fútbol en América con tres fechas importantes: Pelé en 1972 a Cosmos, la llegada de Beckham a Los Ángeles y la de Messi a Miami", agregó.



Messi Meets America 🎬 Coming Oct 11

Learn more:https://t.co/k8jWoeODo6 pic.twitter.com/YYm9Rsr5F7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 2, 2023

¿Cuáles son los objetivos del Inter Miami?

Entre sus próximos objetivos, Mas pretende darle a Lionel Messi la oportunidad de tener una ceremonia de despedida en Barcelona, algo que no ha podido tener cuando dejó el club español en 2021.



"La salida de Messi de Barcelona no fue a gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido", aseguró.

Por último, celebró el crecimiento de la MLS tras la llegada del argentino.



"La MLS es otra. Cada vez que jugamos fuera de casa están los estadios llenos. El recibimiento a Lionel ha sido extraordinario. El partido en Nueva York, con casi 30.000 aficionados, el 80% gritando el nombre de Messi, había camisetas albicelestes y rosadas del Inter Miami... Me chocó, yo no esperaba eso", concluyó.



NUESTROS PODCASTS

El periodismo: El noble oficio del diario riesgo

Cada 1 de octubre en el Perú se celebra el día del periodista. Es una profesión que implica una gran responsabilidad, ya que es el nexo entre los hechos y la población, para brindarles información veraz y oportuna, que les permita tomar decisiones acertadas. La actividad periodística está íntimamente ligada a la libertad de prensa, que es uno de los pilares de la democracia.