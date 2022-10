Lionel Messi y Paredes jugaron una temporada juntos en PSG. | Fuente: AFP

Lionel Messi no fue parte del partido de este martes en PSG y el Benfica. Por la cuarta jornada de la Champions League, el atacante argentino fue baja por lesión.

Previo al cotejo frente al elenco luso en Parque de los Príncipes, Lionel Messi fue protagonista en medios argentinos, aunque no precisamente por su ausencia en la Copa de Europa. Y es que Leandro Paredes, su excompañero en el PSG y la Selección de Argentina, dio cuenta de cómo no le gusta que le digan el '10' de la albiceleste.

"Hay una historia que estoy con mi hijo cuando ya que fui a recogerlo al colegio en París. Fui con Lionel porque también buscamos a los suyos y mi hijo le dijo 'hola, Messi'. Entonces 'Leo' lo llama y le dice "no me digas Messi. 'Leo' me llamo"' le contó Paredes al programa Ferné con Grego.

Lionel Messi, Paredes y la molestia de 'Leo'

El contrato de Lionel Messi en PSG va hasta 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Luego, reveló que cuando a su hijo le comenta para ir a la casa del excrack del Barcelona, le recuerda que lo llame por su nombre.

"No le digas Messi que se enoja. No le gusta, así que no le digas Messi", fue lo que sostuvo el también exmediocampista de Roma, Boca Juniors y ahora jugador de Juventus.

Hay que tener en cuenta que Lionel Messi tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido de ida hace una semana contra el conjunto portugués en el minuto 81 al sentir molestias y no jugó el duelo liguero del pasado sábado ante el Reims.



"Sintió una molestia. Pensaba que podría jugar mañana, pero ha sido muy justo. El muslo va mejor, tiene confianza, pero tiene esa sensación desagradable y en un partido de esta importancia ha preferido no estar", aseguró el entrenador Christophe Galtier.

¿Cuándo volverá Messi a jugar en PSG?

El técnico indicó que "es muy probable" que el rosarino se recupere a tiempo para disputar el domingo el clásico contra el Olympique de Marsella.



Galtier indicó que la ausencia de del delantero argentino es importante, por la calidad del jugador y porque es el creador del juego ofensivo de su equipo, por lo que, dijo, están trabajando nuevas variantes para paliar su ausencia.

