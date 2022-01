Lewandowski sobre Messi en The Best 2021: "Quizá esté enfadado conmigo en lo deportivo" | Fuente: Instagram / AFP

Robert Lewandowski ganó por segunda vez el premio The Best de la FIFA como Mejor Jugador al superar en la votación a Lionel Messi y Mohamed Salah. Su formidable 2021 con el Bayern Munich le valió al polaco llevarse la distinción y además igualar el número de galardones que ostenta Cristiano Ronaldo.

Por segundo año consecutivo Robert Lewandowski se llevó el premio The Best, ratificando el gran momento de su carrera. Sobre el ‘9’ polaco muchos futbolistas creyeron que merecía el Balón de Oro 2020, el cual quedó desierto a causa de la pandemia, como lo expresó Lionel Messi al obtener la última edición del galardón.

El delantero del Bayern Munich fue cuestionado sobre por qué Lionel Messi no le votó para el premio The Best tras haber pedido que Lewandowski reciba el Balón de Oro, algo que el polaco no eludió responder.

"Me alegraron sus declaraciones, aunque ahora haya sido un poco diferente. Habría que preguntarle a él sobre sus votos. No debe estar enfadado conmigo, quizá en lo deportivo, pero no en lo privado", dijo entre risas.

Messi no votó por Lewandowski en The Best

Los votos del premio The Best 2021 fueron revelados, en el que se conoció que Lionel Messi no apostó por Lewandowski, su principal contrincante por el galardón. Eligió primero a Neymar, luego Kylian Mbappé y en tercer orden por Karim Benzema.

"Yo sí lo voté (a Messi) en segundo lugar", dijo Robert Lewandowski en tono jocoso.

El polaco en sus votos eligió a Jorginho, Messi y en tercer lugar por Cristiano Ronaldo. El luso, por su parte, sí se decantó por Lewandowski con su voto principal.









