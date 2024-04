Lionel Messi encaró al entrenador de Monterrey tras derrota de Inter Miami, señalan desde México

Monterrey ganó 2-1 a Inter Miami de visitante por la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro estadounidense cayó en su propio estadio sin Lionel Messi, que se encuentra en plena etapa de recuperación por una lesión a la pierna derecha.

La escuadra azteca se llevó el triunfo con goles de Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez, que anotó a los 89 minutos ante un Inter Miami que sí alineó a los exjugadores de Barcelona Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Un triunfazo de Monterrey, que dio un paso firme rumbo a las semifinales del torneo. Eso sí, la prensa mexicana dio a conocer que Messi se enojó contra el entrenador de los 'Rayados', Fernando Ortiz.

"Se armó la bronca por el Tano", fue el título de la nota de Récord de México sobre Messi que apareció con un polo blanco en la banca de su equipo.

Por su parte, Multimedios Deportes aseguró que el 'Tano' Ortiz fue recriminado por el futbolista de 36 años. "Sí tuvo algunas palabras con Ortiz y alguno de sus colaboradores a propósito de los dichos del entrenador antes del encuentro".

Declaraciones contra Lionel Messi

El entrenador argentino Fernando Ortiz señaló en la antesala de Inter Miami vs Monterrey que el campeón mundial con Argentina cuenta con un trato especial de los árbitros.

“Todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas”, señaló en la previa.

“Obvio, No sé si perjudicar, pero el negocio no va por nosotros (refiriéndose a Monterrey). Deportivamente, vamos a ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, agregó Ortiz en la entrevista.

La revancha entre Inter Miami vs Monterrey se llevará a cabo el miércoles 10 de abril.