Inter Miami de Lionel Messi perdió 4-0 y así reaccionó 'Tata' Martino: "Jugamos un partido decepcionante"

La ausencia de Lionel Messi fue determinante para la derrota de Inter Miami, que perdió 4-0 ante NY Red Bulls, en el Harrison Arena, correspondiente a la quinta jornada de la MLS temporada 2024.

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, no ocultó su molestia por la goleada sufrida y reconoció que la falta de espíritu competitivo de su equipo le hace preguntarse hasta dónde pueden llegar en esta temporada.



"Jugamos un partido decepcionante, simplemente desde ahí se puede analizar. No hay mucho para decir salvo para decir que fuimos superados de principio a fin. Jugamos un partido inesperado para nosotros, decepcionante, y que obviamente nos hace pensar hasta dónde tenemos ambiciones de llegar, sobre todo si somos capaces de tener tantas variables entre un fin de semana y otro", dijo en una rueda de prensa.



"La única incidencia en el resultado es que Red Bulls tuvo deseos de ganar y nosotros no tuvimos deseos ni de competir", aseguró.



Inter Miami con ausencias

Sin Lionel Messi por lesión, pero con Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, Inter Miami naufragó este sábado en un partido marcado por la intensa lluvia que cayó en Harrison (Nueva Jersey).



Lewis Morgan, exjugador del Inter Miami, con un espléndido triplete y el venezolano Wiki Carmona marcaron en una tarde memorable para Red Bulls. La otra gran figura de esta paliza fue Dante Vanzeir, soberbio con las cuatro asistencias de los cuatro goles de su equipo.

Uno de los goles de NY Red Bulls. | Fuente: Apple TV