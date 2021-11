Lionel Messi en sus primeros años como profesional. | Fuente: EFE

Lionel Messi acabó su etapa en Barcelona como el gran líder del plantel azulgrana. Su voz de mando estaba por encima de otros referentes como Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba. Aunque no siempre la 'Pulga' tuvo esa personalidad, tal como asegura el documental que descubre RMC Sport.

Messi le causó problemas a Pep Guardiola en sus primeros años como futbolista debido que era "una persona difícil de tratar", tal y como lo describe Alexandre Julliard, autor del libro Insumergible Messi.

"Durante años en el Barcelona, Messi fue una persona difícil de tratar. Debido a que es alguien muy retraído, tenía un problema de comunicación y no iba de frente. Cuando algo le molestaba, pasaba por otra persona que iba a ser su mensajero, o por actitudes de mal humor", señaló.

Julliard reveló que en su momento Guardiola tuvo que ir a la casa de Messi para hacerle entender que no decía molestarse cuando era sustituido en los partidos.

"Si un día, bien era suplente o era sustituído, al día siguiente no quería ir a entrenar. Entonces Pep Guardiola decía: 'Lo voy a perder, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me llevo el auto, me voy a su casa y lo voy a buscar', Lo que parece una locura hoy", remarcó.



El documental destaca que Guardiola supo manejar a Messi, que se ausentó de la pretemporada de Barcelona en 2008 para que juegue en los Juegos Olímpicos de pelín.

"Messi estaba comprometido con llegar a los Juegos Olímpicos. Esto generó tensiones en el club, ya que el Barcelona iba a empezar a jugar la Champions. Pep Guardiola le preguntó: 'Leo, ¿quieres ir a los Juegos? Messi respondió que sí antes de ver al entrenador decirle: 'Así que vete a los Juegos y cuando vuelvas te quiero arriba'".

Lionel Messi fue nuevamente baja en el duelo entre PSG y Burdeos por la Ligue 1. El '10' argentino no jugó esta fecha debido a sus problemas en el muslo y en la rodilla.

Guardiola entendía a Lionel Messi. | Fuente: EFE





