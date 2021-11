Xavi Hernández ya fue anunciado como nuevo técnico del Barcelona. | Fuente: AFP

La distancia de diez puntos del Real Madrid al Barcelona en inicios de noviembre, jamás remontada en la historia de LaLiga por ningún equipo, no provoca que el técnico Carlo Ancelotti descarte al conjunto azulgrana de la pelea por el título y aseguró que "pueden volver" y superar su "momento de dificultad", ahora con Xavi Hernández.



"Claro que es una sorpresa que el Barcelona se quede atrás, pero creo que puede volver (con Xavi Hernández) porque la temporada es muy larga y hay muchos partidos. Es una liga muy competida en la que no se necesitan 100 puntos para ganarla. Creo que todo puede pasar todavía y que ellos pueden volver", dijo en rueda de prensa.



Ancelotti mostró respeto por el mal momento que vive el eterno rival madridista. "Me cuesta hablar del Barça, tengo mucho respeto a este club y a Xavi. No puedo estar contento personalmente porque tengan problemas en este momento, es un club con jugadores capacitados para salir de este momento de dificultad", añadió.

Barcelona tiene plena confianza en el trabajo de Xavi Hernández

Xavi Hernández dirigirá al Barcelona hasta mediados de 2024. | Fuente: EFE

En otro momento, el DT merengue elogió el juego de su equipo ante el Rayo Vallecano, asegurando que durante 80 minutos firmaron su "mejor partido de la temporada".



"Desde la banda he visto a un equipo que ha jugado muy bien. Hemos tenido muchas oportunidades y pensaba que teníamos que marcar otro gol para cerrar el partido. Ese tercer gol no ha llegado y cuando nos han marcado hemos tenido unos minutos de miedo", analizó 'Carlett'.



Asimismo, Carlo Ancelotti manifestó que Hay que evaluar todo, los diez minutos en los que hemos sufrido mucho, pero también los 80 en los que hemos jugado muy bien y las oportunidades que hemos fallado".

De nuevo, realizó pocos cambios y tardíos. Se justificó en su comparecencia aportando sus razones.

"He quitado a Karim Benzema porque estaba cansado y a Marco Asensio que ha hecho un partido estupendo. El cambio final (Nacho) fue para meter más altura en balón parado. Hay que tener en cuenta que dos jugadores como Valverde o Modric no estaban y por eso no hemos cambiado mucho", finalizó.





