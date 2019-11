El técnico del Celta de Vigo alabó al delantero argentino. | Fuente: AFP

El técnico del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, aseguró que sin Lionel Messi, autor de un triplete, su equipo hubiera tenido hasta opciones de ganar el partido. Asimismo, se mostró satisfecho por el rendimiento de su equipo, pese a la goleada 4-1 que recibió.

"He visto muchos goles de Messi. Puedes tener el partido controlado, pero Messi te cambia todo el planteamiento en una jugada. Es un futbolista incontrolable. Sin él, el partido hubiera sido muy diferente", afirmó el entrenador.

Óscar García también aseguró que la 'Pulga' condiciona todo, las vigilancias defensivas y otros aspectos. "A Messi lo hemos controlado bien, pero a balón parado no lo puedes controlar", dijo.

Óscar García, técnico del Celta de Vigo. | Fuente: AFP

"Sabía que mantener el ritmo de la primera parte nos iba a costar. Salimos a buscar el partido e hicimos una muy buena primera parte, luego notamos el esfuerzo en la segunda. Estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadores, porque el Barza prácticamente no nos creó ocasiones en el primer tiempo", analizó.

El técnico dijo que está contento con el planteamiento táctico que hizo, en el que, también por las lesiones, utilizó a jugadores que normalmente no tienen minutos. "Teníamos un plan para cada parte, pero el 2-1 de Messi nos hizo daño, porque teníamos el partido totalmente controlado. Tenemos que ser más valientes con el balón, me quedo con lo positivo, los jugadores han hecho todo lo que les he pedido", insistió.

El técnico catalán dijo que tuvo una sensación "muy bonita" en su regreso al Camp Nou, donde debutó como jugador profesional donde permaneció durante diecisiete años. "Es muy especial para mí, un recuerdo que siempre tendré, pese al resultado en contra", finalizó. EFE