Gerard Piqué compartió vestuario por mucho tiempo con Lionel Messi y Neymar. | Fuente: EFE

Gerard Piqué es, sin lugar a dudas, una voz autorizada para hablar del Barcelona. El zaguero del conjunto blaugrana, en diálogo con 'El Partidazo de COPE', tuvo la oportunidad de referirse a uno de los puntos en los que la institución ha estado más involucrada en el último libro de pases: el retorno de Neymar. El defensa señaló que es entendible la atención que recibió ese tema y reveló que tuvo la oportunidad de hablar con el brasileño ahora último.

"Ha habido mucho culebrón por este tema y eso es normal. Sin embargo, ya hay que pasar la página. La única conclusión que tenemos que sacar es que el hecho que el mercado de fichajes dure hasta la fecha 3 de la liga es un sinsentido. Hablé con Neymar y le dijé que le vaya muy bien esta temporada. Además, uno nunca sabe y el fútbol cada año da una oportunidad", dijo.

Por otra parte, Gerard Piqué se refirió a la cláusula de Lionel Messi en su contrato con el Barcelona que le permite irse del club gratis a partir de esta temporada. Para el zaguero de 32 años, el compromiso del argentino con el club es indiscutible y confía en que se quedará todo el tiempo que él crea que pueda rendir a un alto nivel.

"Sabíamos que había esta posibilidad, pero somos conscientes del compromiso que tiene Lionel Messi en todos estos años con el Barcelona y no me preocupa nada. Él se ha ganado el poder decidir cada año qué hace con su futuro después de todos las temporadas, no hay que dudar en ningún momento que va a estar aquí todo el tiempo que se vea capaz de rendir y ojalá lo tengamos hasta los 40", sentenció.