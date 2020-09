Federico Valverde en Real Madrid. | Fuente: AFP

La posible salida de Lionel Messi de FC Barcelona fue el tema central del fútbol mundial por varios días. Sin embargo, según uno de los jugadores de Real Madrid, el equipo 'blanco' no habló del tema ni por el chat grupal que comparten vían WhatsApp.

Se trata de Federico Valverde, mediocampista uruguayo, quien en una reciente entrevista aseguró que el tema "Messi" no fue tocado en las conversaciones del conjunto dirigido por Zinedine Zidane.

"Estábamos de vacaciones y por el chat del equipo no se hablaba nada de eso", aseguró Valverde en diálogo con El Mundo. Como se recuerda, el equipo 'blanco' tuvo días libres luego de terminar su participación en Champions League y campeonar LaLiga.

Por otra parte, también habló de su relación con 'Zizou' y cómo viene trabajando bajo sus órdenes: "Me pide que me suelte mucho más, que desarrolle todo mi potencial, que juegue con confianza, que haga arrancadas de balón y sin él, que pique que dispare. Él me pide que arriesgue un poco más".

Asimismo, también recordó la dura patada que le pegó a Álvaro Morata en el partido ante Atlético de Madrid: "Si hubiera tenido la opción de hacer otra cosa como agarrarle la camiseta o tirarle de otra manera, lo hubiera hecho par ano tener que pegarle la patada. Pero no me daba para más y tomé esa decisión. Es fútbol. Lucho por mi equipo y haré lo que sea por este escudo".