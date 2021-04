Luiz Felipe Scolari, que sacó campeón mundial a Brasil en 2002, reconoció que su gran sueño sería poder dirigir al capitán del Barcelona, Lionel Messi, lo cual sería la diferencia en sus gran trayectoria como entrenador.

"Poder entrenar a Messi sería la mayor alegría de mi carrera y superaría la alegría de todos mis títulos. Haría mucha diferencia en mi carrera dirigir a Messi. Dirigir a Messi me daría mas alegría de todos los títulos que conseguí como entrenador”, señaló Scolari sobre Lionel Messi en el programa ‘Super Deportivo’ de Radio Villa Trinidad.



Además le recomendó a Messi ir al París Saint Germain (PSG) para jugar con el brasileño Neymar. “Sí, me gustaría verlos juntos, pero no en el Barcelona. Me gustaría verlos juntos en el PSG. Hacen una dupla que difícilmente tendrían otros equipos. Lo único que sé es que si jugarían juntos de nuevo, difícilmente pasaría un partido sin que el PSG hiciera goles. No habrá un partido en el que PSG no convirtiera goles. Son dos genios”, agregó.

Scolari incluso colocó a Messi en el podio de los tres mejores de la historia. "Él estará presente siempre entre los tres mejores jugadores de toda la historia, con Pelé y Maradona", indicó.