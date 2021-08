Fernando Signorini: "Lionel Messi no se sintió respetado y está bien que ahora haga lo que desee" | Fuente: AFP

Este jueves, FC Barcelona dio a conocer que Lionel Messi no continuará en el club a través de un comunicado emitido en sus redes sociales. Por su parte, Fernando Signorini, preparador físico de la Selección de Argentina en el 2010, conversó con RPP Noticias sobre este acontecimiento.

"No es que esperaba que Lionel Messi se vaya, pero no me sorprendió tanto porque desde hace un año él ya había manifestado su decisión de irse y ahora va a poder hacer lo que desee, más allá de lo que hayan podido querer los poderosos", indicó Signorini en Fútbol Como Cancha.

En tanto a las posibles causas por las que se fue, Signorini agregó: "Creo que le vendrá bien a Leo cambiar de aires. Además también pesó el hecho de que Barcelona, desde lo futbolístico, está pasando un momento de transición con jugadores que ya llegan a su límite como Busquets o Piqué".

Asimismo, también se refirió del club que posiblemente sea su nuevo reto: "Más que la liga donde juegue, lo que importa es el equipo donde vaya. Creo que elegirá uno de los mejores, asumo que será en Francia, porque tiene amistad con Di María, Paredes o Neymar".

Por último, el ex preparador físico de la 'Pulga', indicó: "Creo que Lionel Messi no se sintió respetado por Barcelona y me parece fenomenal que haga lo que desee más allá de lo que quieran los poderosos por más o menos dinero".

