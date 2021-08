Lionel Messi formará el ataque del PSG con Mbappé y Neymar. | Fuente: EFE

Lionel Messi se ha vuelto en el gran protagonista del mercado de fichajes desde 2018 (llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus) debido a que será nuevo jugador del PSG. Este martes, el delantero argentino se encuentra el París para firmar contrato.

En el PSG, Lionel Messi compartirá vestuario con Neymar y Kylian Mbappé, este último pretendido por Real Madrid. Justamente y a poco de su anuncio oficial, el cuadro francés hizo una publicación en redes sociales en donde apunta a quedarse con el popular 'Donatello'.

En Twitter, el cuadro francés subió una imagen de su vestuario en donde se ve la camiseta de Neymar, una de argentina (en relación a Messi) y al lado la indumentaria de Mbappé. En PSG esperan que el galo se quede para formar uno de los mejores tridentes de la historia.

Messi, Neymar y Mbappé, tridente de ensueño en PSG

Rápidamente, la publicación del conjunto francés ganó casi 250 mil me gusta en dos horas, convirtiéndose en viral en Francia.

En el cuadro merengue esperan que el arribo de 'Leo' le abra la puerta de salida de Mbappé, aunque parece que esto estaría lejos de llevarse a cabo.

Kylian Mbappé tiene contrato en PSG hasta mediados de 2022 y como ha reportado la prensa europea desde hace semanas, no tiene la intención de renovar contrato. Si los parisinos no lo transfieren en el corto o mediano plazo, no obtendrán ganancias por él.

De otro lado, la presentación de Lionel Messi en PSG está agendada para este miércoles 11 de agosto a partir de las 4:00 a.m. hora peruana.

Será su primera experiencia fuera del Barcelona y no lucirá el tradicional dorsal 10 en su camiseta.

