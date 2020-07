Lionel Messi tiene contrato con Barcelona hasta el 2021 | Fuente: AFP | Fotógrafo: LLUIS GENE

Lionel Messi decidió poner un alto a la renovación de su contrato con Barcelona. No es un tema cualquiera, ya que la figura azulgrana concluye su actual vínculo en junio de 2021 y, en caso de no extenderlo, el ‘Barza’ se arriesgaría a dejarlo ir como agente libre si es que no lo vende en el actual mercado de pases.

Esta situación ha generado preocupación y la directiva a cargo de Josep María Bartomeu es la señalada como la responsable de no asegurar de una vez por todas la permanencia del argentino. Así también lo ha manifestado Joan Laporta, expresidente de la institución.

"Cuando digo que vamos a estar vigilantes, este es uno de los temas a los que me refiero. Messi es un jugador todavía con mucho recorrido, es el mejor de la historia y hay que crear las condiciones adecuadas para que siga, se encuentre a gusto y pueda durar algunos años más", manifestó.

El exmandatario azulgrana evalúa la posibilidad de presentarse a las elecciones del club en 2021. Respecto a ello, mencionó que espera contar con Messi para ese periodo.

“Deseo que esté en 2021, pero me da miedo que alguna decisión de la junta pueda llevar a una decisión quizás irreversible", enfatizó.

Lionel Messi se ha caracterizado en renovar sus últimos contratos con Barcelona durante los primeros días de julio del año anterior al final del vínculo. Por ahora ha puesto un alto y su futuro en Catalunya es incierto.