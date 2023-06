"Queremos competir": Gerardo 'Tata' Martino revela conversación con Lionel Messi y Sergio Busquets

Lionel Messi culmina el viernes su contrato con París Saint Germain (PSG) y desde esa fecha ya podría ser anunciado como nuevo jugador de Inter Miami, que en las últimas horas confirmó al argentino Gerardo 'Tata' Martino como su nuevo entrenador.

Martino se mostró orgulloso de regresar por la puerta grande a la MLS en una conferencia que se llevó a cabo en el DVR PNK Stadium de Fort Lauderdale (EE.UU.). Entre varias temas de su actualidad, se pronunció sobre la presencia de Lionel Messi y del volante español Sergio Busquets en el Inter Miami.

"Podemos estar en diferentes lugares, pero la forma de llevar adelante esta carrera será una sola. Ayer hablé con Sergio, y también cuando hablamos con Leo, hablamos de venir a tener suceso, a competir, a competir bien", señaló Martino.

"Eso nos pasa incluso a nivel personal. A veces se asocia Miami con las vacaciones, nosotros queremos competir", agregó.

Messi viene a "competir"

"Ellos vienen de campeones del mundo, campeones en la liga española, no son futbolistas que van a venir acá a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre", señaló Martino sobre el siete veces ganador del Balón de Oro.

Martino sabe lo que es dirigir a Messi, ya que lo hizo en Barcelona entre 2013-2014, mientras que en la Selección de Argentina fue su DT en 2014 a 2016. Con Busquets lo tuvo en su plantel en el cuadro azulgrana.

Martino sobre mala racha de Inter Miami

Gerardo Martino se pronunció sobre el mal rendimiento del Inter Miami en la actual edición de la MLS, certamen que su nuevo equipo ha sufrido malos resultados que han provocado su último lugar en la Conferencia Este.

"La gente siempre reclama resultados inmediatos. Las circunstancias son las que son. Hoy tenemos un problema, le dije a los jugadores que ahora somos parte del problema y esperemos que pronto seamos parte de la solución. Tenemos muchas expectativas. Probablemente necesitemos un tiempo", consideró.

Martino confía en la recuperación del club donde el exfutbolista inglés David Beckham es uno de los dueños.



"En 2023 hay lindos desafíos. Uno es ver si podemos llegar a 'playoffs', hoy se ve como algo lejano, pero mientras tengamos posibilidades no podemos dejar de intentarlo. La copa US Open nos ve en posición privilegiada (semifinales) y también hay una nueva copa (la Leagues Cup entre clubes de la MLS y de la Liga MX) que nos da gran ilusión", prosiguió.

"Que el mejor jugador del mundo (referido a Messi) decida venir a jugar a esta liga va a abrir un nuevo panorama", culminó.

“Esperemos que podamos tener un buen suceso como lo hemos tenido juntos en Atlanta.



