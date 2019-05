Lionel Messi y el autor de la carta. | Fuente: Instagram

Lionel Messi (31 años) no pasa su mejor momento. La eliminación de Barcelona en la Champions League lo golpeó duramente. Es más, estuvo en un sector de la hinchada azulgrana que lo acusa de un fracaso más del Barza en el torneo de clubes más importante del mundo.

Sin embargo, no todo dura para siempre. Lionel Messi recibió el cariño incondicional de un hincha argentino a pocos metros de su casa por la calle Casteldefells, lugar donde reside en Barcelona.

Santiago Alberione se encontró con su ídolo, quien sin titubear accedió a sacarse una foto con él y hasta firmarle una camiseta de Barcelona. Un gran gesto de Messi, que también llamó la atención por su llamativa pijama.

Debido a este especial encuentro, el joven cordobés escribió una carta contando el preciso momento que conoció al astro argentino.

Como era de esperarse la carta se volvió viral. La publicación alcanzó los miles de 'likes'.

Esta la publicación completa del hincha:





"Un día inolvidable para una persona que cree en un deportista. Si sos Anti-Messi espero que ni si quiera estés leyendo esto. Hoy cumplí uno de mis grandes sueños, hoy conocí a Lionel Andres Messi. Tuve la fortuna de sacarme una foto con él y llevarme un regalo a casa que va a ser lo más simbólico e histórico que puedo llegar a tener relacionado al deporte. El momento deseado llegó en Castelldefels alrededor de las 9am, veo a este enano con su pantalón medio extraño cruzando la calle y acercándose hacia donde estaba parado yo (sabia que él iba a pasar por ahí GRACIAS MAESTRO @elpibeplay ), el corazón me latía a más de 8 pulsaciones por segundo, la garganta seca y la voz media extraña cuando me dije -ahí viene La Pulga, Siii es Messi !!!!!!

Acto seguido con mucho respeto le pido sacarme una foto con él, pidiéndole disculpas primero si estaba invadiendo su espacio privado; con una sonrisa en la cara me dice que sí y que no me preocupara, que no era molestia, luego firmó la remera y me pregunta si era cordobés. A lo que le contesté también como pregunta si tanto se me notaba, con risa y ojos vidriosos . Y una carcajada sublime y HUMILDE me dice - sí jaja. Luego le volví a agradecer y reitero mis disculpas por molestarlo. Con una sonrisa me dice: 'No te preocupes, CUIDATE'. Abrazo, mano bien dada y a casa. Fueron aproximadamente 60 segundos, pero que los sentí como una eternidad; obviamente después que se me cayeron las lágrimas de emoción. Conocí al mejor jugador de TODOS LOS TIEMPOS (a criterio mío, no para generar debate). Hoy cumplí un sueño de muchos y que pocos entenderán . Hoy conocí a Messi , hoy soy el tipo más feliz del universo . Te amo Pulga , gracias por ser Argentino Pd: mi cara de no sé si estoy soñando o estoy vivo. Sin duda es la mejor foto que tengo en mis 24 años . Eternamente agradecido @leomessi".