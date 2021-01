Defensa de Athletic Club: "Esperemos que Lionel Messi no llegue a la final de la Supercopa" | Fuente: AFP

Este jueves Real Madrid cayó por 1-2 ante Athletic Club y fue eliminado de la Supercopa. Con este resultado, el equipo bilbaíno clasificó a la final del torneo ante FC Barcelona, quien tiene en duda la presencia de Lionel Messi para el decisivo partido.

Tras el encuentro, Íñigo Martínez, defensor de Athletic, se refirió a este importante paso: "Sentimos una alegría inmensa tras sufrir tanto. El trabajo está ahí, hemos peleado hasta el final, pero con esfuerzo y sacrificio estamos en otra final. Muy contentos y ahora toca descansar", indicó el defensor en diálogo con Vamos.

Asimismo, también se refirió a la polémica del partido y la petición del VAR por la supuesta mano de Unai García: "Es normal que pidan. He visto que le había dado en la cabeza. No me ha parecido una acción como para pitar penalti. Al final no ha pitado y hemos podido ganar”

Por último, el defensor central también se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi no esté presente en FC Barcelona por una molestia física: "Será un partido duro contra un gran rival. Esperemos que Leo no llegue y así tendremos más opciones”.