Lionel Messi crack de Barcelona. | Fuente: AFP

En medio del clima agitado en Barcelona, uno de los problemas más graves de los hinchas azulgranas es una posible salida del crack argentino Lionel Messi, quien según prensa española, ya le advirtió al nuevo entrenador Ronald Koeman que no se encuentra cómodo hoy por hoy en el Camp Nou.

Debido a ello, ha circulado que más de un club poderoso de Europa buscar el fichaje de Messi, que es el gran objetivo del Inter de Milán de Antonio Conte.

Al respecto, el exdueño del Inter Massimo Moratti dijo que el club italiano ya tomó la "iniciativa" por la 'Pulga'. “Imagino que el Inter ya lo ha intentado. He visto aquel anuncio de Suning con la silueta del argentino en el Duomo y esto me hace pensar que ya se tomó una iniciativa. Y si no es así, creo que lo van a hacer pronto”, señaló.



“No es una operación sencilla económicamente, está claro. Pero el mayor obstáculo es la voluntad de Messi. Hay que entender si quiere irse del Barça de verdad. Yo no lo tengo tan claro”, apuntó el empresario italiano de 73 años en entrevista con AS.

Moratti, además, destacó las cualidades del uruguayo Luis Suárez, que sería uno de los primeros jugadores en salir en Barcelona antes del inicio de la próxima temporada. "Bueno, Etoo no tenía 33 años. Eso sí, el uruguayo es buenísimo. Es listo y muy fuerte técnicamente", sostuvo.