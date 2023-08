Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO: a qué hora juegan y por dónde ver el partido por US Open Cup 2023

Con Lionel Messi, Inter Miami vs. Cincinnati FC EN VIVO: se enfrentan este miércoles 23 de agosto por la semifinal de la US Open Cup 2023.

El encuentro se disputará en el TQL Stadium de Cincinnati, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido por la señal de ESPN, Telemundo y Paramount+. También podrás seguir las incidencias EN DIRECTO ONLINE y ver los goles por RPP.pe.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Todavía con los ecos de la celebración sonando por la enorme gesta de la Leagues Cup, Leo Messi e Inter Miami afrontan este miércoles 23 de agosto la semifinal de la Copa US Open en el campo del Cincinnati FC.



Solo dos encuentros -la semifinal de mañana y la final que se jugará el 27 de septiembre- separan al astro argentino de firmar el segundo trofeo en toda su historia para el conjunto rosa.



La otra semifinal se disputará también mañana entre Houston Dynamo, que tienen en sus filas al mexicano Héctor Herrera y al panameño Adalberto Carrasquilla, y el Real Salt Lake, en cuyo ataque destaca el colombiano Cristian Arango.

La Copa US Open es un torneo de eliminatorias a partido único similar a otros formatos de copa, como la Copa del Rey en España.



La mayoría de equipos de la MLS le concede un rango de importancia menor al de la liga y es habitual que haya rotaciones y jugadores no habituales en los partidos de la Copa US Open.



Sin embargo, para el Inter Miami, previo al aterrizaje triunfal de Lionel Messi, este torneo se había convertido en un balón de oxígeno este año.



Hundido en la MLS como colista de la Conferencia Este, con once partidos seguidos sin ganar (ocho derrotas y tres empates), el equipo de Florida alcanzó en junio las semifinales del torneo al vencer en cuartos de final 1-0 a Birmingham Legion FC, una categoría inferior a la MLS.



History at the fortress. — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 22, 2023

Casi nadie se imaginaba que el conjunto, ahora entrenado por Gerardo 'Tata' Martino, acabaría conquistando la Leagues Cup, por lo que la Copa US Open parecía el clavo ardiendo al que agarrarse para salvar la temporada.



Ahora, sin embargo, todo son sonrisas en Miami, donde el equipo encabezado por Messi -junto a Sergio Busquets y Jordi Alba- levantó la Leagues Cup tras ganar los siete partidos que disputó en algo menos de un mes.



En este sentido, Martino apuntó que Messi jugará mañana a pesar de la gran carga de encuentros en las últimas semanas.



"En algún momento pensamos que debería parar, al menos para recuperarse. Es mucho jugar cada tres o cuatro días... Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Pero, bueno, ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y lo que le gusta participar, así que hasta tanto él no me mencione nada, seguirá dentro del campo", comentó a los medios.



Ese desgaste físico y mental puede pasarle factura al Inter Miami ante un Cinccinati que, a priori, no será un rival nada fácil, ya que es el líder destacado de la Conferencia Este de la MLS con 51 puntos y el principal aspirante a llevarse el MLS Supporters' Shield, que es el galardón al mejor equipo de la temporada regular en la MLS.



El Cincinnati saca ocho puntos de ventaja en el Este al segundo, un New England Revolution que tiene un partido menos que el conjunto al frente de la tabla.



Uno de los nombres más importantes del Cincinnati es el del argentino Luciano Acosta, que lleva 12 dianas en liga (el máximo artillero de la competición es Hany Mukhtar con 13 tantos).



En ataque también es fundamental para el Cincinnati la presencia de Brandon Vázquez, ariete internacional con EE.UU.



No obstante, y tras un inicio de 2023 espectacular, el Cincinnati no llega en su mejor momento hasta este duelo, puesto que perdió contra el Nashville en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup y cayó goleado por 3-0 este domingo en la MLS ante su rival del estado de Ohio, el Columbus Crew del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Inter Miami vs. Cincinnati: Alineaciones probables

Cincinnati: Celentano; Hagglund, Murphy, Gaddis; Powell, Nwobodo, Moreno, Barreal; Acosta; Boupendza y Vázquez.



Inter Miami: Callender, Yedlin, Kryvtsov, Miller, Alba, Busquets, Arroyo, Cremaschi, Messi, Martínez y Taylor.

Inter Miami vs. Cincinnati: horarios de la final en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:00 p.m.

España: 01:00 a.m. (domingo 20 de agosto)

¿Dónde ver el Inter Miami con Messi ante Cincinnati vía TV por Leagues Cup?

La semifinal de la US Open Cup entre Inter Miami vs. Cincinnati será transmitida EN VIVO en Estados Unidos por ESPN y Telemundo. En Argentina, la señal será emitida por TyC Sports. Además, podrás seguirlo EN DIRECTO ONLINE por RPP.pe.

NUESTROS PÓDCAST

La antena de RPP siempre iluminada

La emblemática antena de la torre de RPP, en la avenida Paseo de la República, sorprendió a todos con un impresionante juego de luces que forma parte de las actividades por el 60 aniversario del Grupo RPP. Más detalles a continuación.