Atlético de Madrid es líder de LaLiga Santander 2020-21 | Fuente: EFE

Jan Oblak aseguró que Lionel Messi es "el mejor" y cree que seguirá siéndolo hasta superar "de mucho" el récord de 644 goles con un mismo equipo, con el que ha superado a Pelé, y le desea que siga batiendo a porteros menos a él.

"Estoy seguro de que va a anotar muchos más que 644, aunque ya es mucho. Es un logro realmente especial. Es el mejor y lo ha demostrado durante tantos años que solo puedo felicitarlo. Le deseo lo mejor y espero que marque muchos, pero no a mí", dijo en a 'Sky Sports'.

El portero del Atlético de Madrid, único líder en LaLiga, cree que el secreto de Messi es que "lo ve todo". "Messi mira mis piernas. Si doy un paso, él lo verá y disparará hacia el otro lado. Por eso es el mejor. Por eso es tan difícil. No lo demuestra, pero siempre está mirando. Siempre está mirando. Sus ojos están en la pelota, pero te ve. Messi lo ve todo, creo", apuntó.

"Me ha marcado muchos goles. ¡Demasiados! Pero es un gran jugador, un jugador increíble, el mejor jugador. Hay muchas veces que marca un gol y tienes la sensación de que no puedes entender cómo ha marcado tanto fácilmente. A veces es como si pasara el balón a la portería, ni siquiera es un disparo", comentó sobre la sensación que tiene al ser batido por alguien como el capitán del 'Barza'.

"A veces no lo ves. Quizás piensas que no es peligroso. Y luego anota. Esto nos pasó la temporada pasada. Tienes que estar concentrado al 100%. Si estás demasiado cerca, te pasará. Si estás demasiado lejos, disparará. No es fácil decidir cómo te defenderás de él debido a su imprevisibilidad. Es imposible", reiteró.