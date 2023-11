Lo ve justo: Kylian Mbappé defendió que Lionel Messi haya ganado el último Balón de Oro

El Balón de Oro 2023 se entregó a fines del mes de octubre y tuvo a Lionel Messi alcanzándolo por octava vez, aunque el mismo sigue siendo blanco de críticas.

En ese contexto, Kylian Mbappé -quien quedó tercero en la votación del Balón de Oro, fue consultado respecto a la elección de Lionel Messi como gran ganador. Para el delantero de la Selección de Francia y del PSG, que 'Leo' lo haya ganado fue lo más justo tras la gran actuación del atacante argentino en el Mundial Qatar 2022.

"Messi merecía ganarlo. Se llevó la Copa del Mundo y no hay nada que decir al respecto. Esa noche del 18 de diciembre supe que había perdido el Mundial y también el Balón de Oro. Es de los mejores de la historia, sino el mejor", sostuvo Mbappé en conferencia de prensa.

Lionel Messi viene de perder ante Uruguay por las Eliminatorias. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JUAN MABROMATA

La palabra de Kylian Mbappé por Lionel Messi

Además, dio cuenta de por qué él y Erling Haaland no fueron los claros favoritos para obtener el galardón que otorga la revista gala France Football.

"Ambos hicimos una gran temporada. No obstante, luego que uno gana la Copa del Mundo, lo otro no pesa mucho", remarcó el delantero, quien tiene pasado con la camiseta del AS Mónaco.

Por otra parte, más allá del tema Lionel Messi, Kylian Mbappé esquivó las cuestiones sobre su futuro y alabó a su entrenador en el PSG, el español Luis Enrique.

"No respondo si no es de la selección, he venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas hay que ir a la ciudad deportiva y preguntármelo, si soy llamado a ir a la conferencia de prensa", respondió a las preguntas sobre su futuro.

El delantero, de 25 años, anunció a su elenco que no activaría el tercer año de contrato que firmó en 2022, por lo que queda libre a finales de la presente temporada, lo que alimenta las especulaciones sobre su futuro club.

Fue la primera comparecencia de Mbappé ante los medios desde junio pasado, cuando también lo hizo como capitán de Francia, una ausencia que justificó en su voluntad de "compartir el liderazgo" con otros compañeros de la selección.

