Con Perú vs. Venezuela: conoce cómo se jugará la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

La última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en 2023 se disputará el martes 21 de noviembre con cinco partidos, entre los cuales destaca nítidamente el clásico entre Brasil vs Argentina; mientras que esta sexta jornada la Selección Peruana buscará lograr su primer triunfo.

Después de perder ante Bolivia en La Paz, Perú está obligado a vencer a Venezuela en el Estadio Nacional de Lima, aunque el nivel futbolístico no acompaña a los dirigidos por Juan Reynoso.

Por su parte, Argentina cayó ante Uruguay en casa y perdió el invicto en las Eliminatorias. Además, al arquero Emiliano 'Dibu' Martínez se le acabó el récord de imbatibilidad. La última vez que le anotaron había sido frente a Francia en la final del Mundial Qatar 2022.

El Paraguay vs Colombia, Ecuador vs Chile y Uruguay vs Bolivia completan la programación del proceso eliminatorio en Sudamérica.

Fecha 6 de las Eliminatorias al Mundial 2026:

Martes 21 de noviembre

Paraguay vs Colombia:

Estadio: Defensores del Chaco de Asunción

Hora: 6:00 p.m. (hora peruana)





Ecuador vs Chile:

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:30 p.m. (hora peruana)





Uruguay vs Bolivia:

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p.m. (hora peruana)





Brasil vs Argentina:

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p.m. (hora peruana)





Perú vs Venezuela:

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 09:00 p.m. (hora peruana)

EN VIVO | Tabla de Posiciones de las Eliminatorias Conmebol 2026

